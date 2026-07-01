İşte Ronald Koeman'ın Oranje'den ayrılmaya karar verdiği an

Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde, Ronald Koeman’ın Dünya Kupası’ndan çok önce Hollanda milli takımındaki görevinden ayrılmaya karar verdiğini bildirdi.

Salı akşamı Koeman, kendi sosyal medya hesapları üzerinden antrenörlükten ve dolayısıyla Oranje'den de kesin olarak ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama, Dünya Kupası'nda Fas'a karşı elenmelerinin ardından geldi.

Verweij’e göre Koeman’ın kararı turnuva öncesinde çoktan kesinleşmişti. “Koeman’ın çevresindeki kişilerle konuştuk ve bu karar Dünya Kupası’ndan çok önce verilmişti.”

“İkisi, mümkün olduğu sürece birlikte güzel şeyler yapmak istiyorlar. (Ronald’ın eşi Bartina meme kanseri hastası, ed.) Bu çok mantıklı ve onların hakkı,” diye ekliyor Verweij.

“Bunun aslında baskı altında gerçekleşmesi çok yazık. İlk eleme maçında elendik ve bunun sorumlusu o,” diye ekliyor Valentijn Driessen.

“Nigel de Jong şimdi yeni bir milli takım teknik direktörü aramak zorunda. Her şey yolunda giderse, çoktan irtibat kurmuş olmalı, çünkü bunun olacağını biliyordu,” diye ekliyor futbol şefi.