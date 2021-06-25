İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim listesi
Seçim heyecanı yaşayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak yer alacak.
26 Haziran Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip.
Bugün başlayan ve iki gün sürecej olan genel kurulda oylama işlemi yarın yapılacak.
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Fenerbahçe'de yapılacak seçimin ardından yeni teknik direktör açıklanacak ve ardından transfer çalışmaları hız kazanacak.
Ali Koç'un listesi belli oldu
Asil üyeler: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.