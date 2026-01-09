İşte En Nesyri'nin yeni takımı! Fenerbahçe'ye büyük müjde

Jose Mourinho'nun teknik direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En Nesyri, şu ana kadar kendisinden beklenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı ve Sarı-Lacivertli taraftarların bir türlü takdirini kazamadı. Yıldız golcünün takımdan ayrılma ihtimali kış transfer döneminde oldukça yüksek.

İki taraf da ayrılmaya istekli

En Nesyri'nin de takımdan ayrılma isteğiyle Faslı yıldız hakkında birçok haber ortaya çıkarken Fenerbahçe'nin de yeni golcü arayışlarına girdiği aktarılmıştı. Bu kampsamda yıldız oyuncuya Premier Lig yolu göründü.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'ye Faslı golcüyle ilgili sonunda müjdeli haber geldi. İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Athletic'te yer alan habere göre Nottingham Forest, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. Haberde ayrıca İngilizlerin Strand Larsen, Artem Dovbyk ve Mehdi Taremi ile de ilgilendiğinin altı çizildi.

Performansı

Sevilla'dan 2024 yazında transfer edilen Faslı golcü, Fenerbahçe ile 77 maça çıkarken 77 maçta görev alırken 38 gol atıp takımına 8 asistlik katkı sundu.