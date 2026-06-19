Achraf Hakimi, İskoçya ile Fas arasındaki Dünya Kupası maçında tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Paris Saint-Germain’in sağ bek oyuncusu, topa ilk dokunuşundan itibaren İskoç taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde yuhalanıyor; taraftarlar, iki ülke arasındaki bu ikinci grup maçında seslerini açıkça duyuruyorlar.

Bu düşmanca karşılama, sahadaki performansıyla hiçbir ilgisi yok; tamamen son yıllarda Faslı milli oyuncunun başını ağrıtan bir hukuk davasıyla ilgili. Cuma günü, Hakimi’nin 2023 yılından beri süren bir tecavüz davasında mahkemeye çıkması gerektiği açıklandı.

Versailles Temyiz Mahkemesi, dosyada davanın mahkemeye taşınması için yeterli delil bulunduğuna hükmetti. Böylece Hakimi, davanın açılmasını engelleme girişiminde başarısız oldu.

Dava, Mart 2023’te genç bir kadının, birkaç gün önce Hakimi tarafından Fransa’nın Boulogne-Billancourt kentindeki evinde tecavüze uğradığını iddia etmesiyle başladı. Kadın o dönemde polise başvurmuş, ancak resmi bir şikayette bulunmamıştı. İfadesine göre, ikili kısa bir süre önce Instagram üzerinden tanışmıştı.

Hakimi, suçlamaları en başından beri reddetmiştir. Geçen sezon Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, masum olduğunu ısrarla savunmaktadır.

Cuma günü Hakimi, mahkemenin kararına sosyal medya üzerinden ayrıntılı bir şekilde yanıt verdi. Bu yanıtta, davayla ilgili kamuoyundaki tartışmalarda uzun süredir sessiz kaldığını belirtti.

“Mahkeme bana şöyle dedi: ‘Eğer ünlü olmasaydınız, bu dava asla açılmazdı.’ Ben yıllardır sessiz kalmayı tercih ettim. Onurlu davranmanın, sabırlı olmanın ve adalete güvenmenin doğru kararların alınmasını sağlayacağını düşündüm,” diye yazdı Faslı oyuncu.

Hakimi ayrıca, kendi ifadesine göre nihayet kendi bakış açısını anlatabileceği için davayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. “İlk günden beri bu davayı bekliyorum. Ve şimdi hatta sabırsızlıkla bekliyorum. Nihayet konuşabileceğim.”