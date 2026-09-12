Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembele, 2025 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmasından bu yana kendisine yönelen eleştirilere yanıt vererek, futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmasının ardından üzerindeki baskının artmasından herhangi bir rahatsızlık duymadığını vurguladı.

"France Football" dergisine verdiği röportajda Dembele, Ballon d'Or'u kazandıktan sonraki hayatından bahsederek, hissettiği en büyük değişikliğin kendisine yöneltilen eleştirilerin artması olduğunu belirtti.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, RMC ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Eleştirilmek umurumda değil, bu oyunun bir parçası. Futbolda her zaman eleştirilere maruz kalırsın ve Ballon d'Or sahibi olduğunda bu daha da artar."

Ve ekledi: "En büyük bireysel ödülü kazandım, dolayısıyla daha fazla mercek altına alındım. Bu durum beni güldürüyor; sürekli gözetleniyorsun ama bu beni rahatsız etmiyor."

Ballon d'Or yeni bir meydan okuma getiriyor

2025-2026 sezonunda Dembele, Paris Saint-Germain formasıyla çeşitli müsabakalarda 40 maça çıktı, bu maçlarda 20 gol atarken 11 gol de asist yaptı ve Ballon d'Or'u kazanmanın kendisine her maçta seviyesini koruma zorunluluğu getirdiğini vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Her zaman güçlü olmalısın. Her maçta iyi bir performans sergilemelisin, aksi takdirde herkes senin hakkında konuşmaya ve seni eleştirmeye başlar. Bu komik bir durum ama hiçbir şeyi değiştirmiyor, eleştiriler her zaman var olacak."

Dembele, önceki sezona kıyasla belirleyici maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde daha etkili hale geldiğini düşünüyor; öyle ki çeyrek final rövanşından itibaren çıktığı her maçta gol attı.

Şöyle dedi: "Belirleyici anlarda açık ara daha iyiydim ve bu önemli bir şey. İlk kriter bu değil mi?"

Sezon başında yaşadığı sakatlıkların, teknik ekibi büyük randevulara hazır olmasını garanti altına almak amacıyla kendisine temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

Dembele ödülü koruma takıntısı yaşamıyor

Bir kez daha Ballon d'Or'u kazanmanın en önde gelen adayları arasında yer almamasına rağmen, Dembele ödülü kaybetme konusunda endişeli görünmüyor.

Şöyle dedi: "İşte futbol bu. Ballon d'Or benim için hiçbir zaman bir takıntı olmadı. Bir hedef ya da bir hayaldi, evet, ama asla bir takıntı değildi."

Ve ekledi: "En iyisinin kazanmasını dilerim."

Dembele'nin sürprizi: İlk tercihi Kvaratskhelia

Karar verme yetkisi kendisinde olsaydı Ballon d'Or'u kazanması için hangi oyuncuyu seçeceği sorulduğunda, Dembele oyunu Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'ya vermekte tereddüt etmedi.

Dembele, Kvaratskhelia'nın yanı sıra İngiliz Harry Kane'i ve Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi de ilk üç sıra arasına yerleştirdi.

Kendisine oy verip vermeyeceği sorulduğunda ise kesin bir dille yanıt verdi: "Hayır, seçen ben olsaydım kendimi listeye koymaz ve kendime oy vermezdim."

Bu, "Karar kendisinde olsaydı Ballon d'Or yarışında kendisine oy vereceğini" söyleyen Mbappe'nin aksine bir tutum.

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