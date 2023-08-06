Alman devi Bayern Münih, Tottenham'ın yıldızı Kane'i transfer etmeyi kafasına koydu.

NE OLDU? Kane'in, tüm yaz transfer dönemi boyunca Tottenham Hotspur'dan ayrılacağı söylendi ve Bayern, onun için en olası yeni takım olarak görülüyor.

The Mirror'a göre Alman devi, görüşmeleri geciktirmek için bazı tuhaflıklar yapan Spurs başkanı Daniel Levy ile bir anlaşmaya varmak için mücadele ediyor.

Ancak her şeye rağmen Bayern Münih; İngiliz yıldız için lüks bir ev bularak transfer hareketini tamamlama konusundaki güvenlerini gösterdiler.

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BÜYÜK RESİM: Bayern, Kane için soyunma odasında şimdiden yer ayırdı ve giyeceği forma numarasıyla ilgili danışmanlarıyla temas halinde... Almanların, Kane için Tottenham Başkanı Levy üzerindeki baskısı artarak devam ediyor.

VE DAHA FAZLASI: Levy, takımının en skorer oyuncusunu satmak için 120 milyon £ (150 milyon $) talep ediyor, ancak Bayern 87 milyon £ (110 milyon $) peşin ve 8 milyon £ (10 milyon $) değerinde bir anlaşma yapmak istediklerini bildirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Pek olası olmasa da Bayern, 12 Ağustos'ta RB Leipzig'e karşı DFL Süper Kupası'nda sezonları başlamadan önce Kane'i transfer etmeye istekli görünüyor.