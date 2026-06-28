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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

Çeviri:

İşte 2026 Dünya Kupası’nın eleme turu maç takvimi!

Dünya Kupası

Dünya Kupası grup aşamasındaki tüm maçlar sona erdi. En büyük favoriler hâlâ yarışın tam ortasındayken, bazı sürpriz isimler de 32'li tura yükselmeyi başardı. Artık herkes, sonraki turlarda kiminle karşılaşacağını ve muhtemelen kiminle karşılaşabileceğini bildiğinden, gerilim her dakika artıyor.

Kim sürpriz yapacak ve 19 Temmuz’da Dünya Kupası’nı kimin eline geçecek? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

WK-bracketVoetbalzone

28 Haziran Pazar

• 21.00 | Güney Afrika – Kanada


29 Haziran Pazartesi

• 19.00 | Brezilya – Japonya

• 22.30 | Almanya – Paraguay


30 Haziran Salı

• 03.00 | Hollanda – Fas

• 19.00 | Fildişi Sahili – Norveç

• 23.00 | Fransa – İsveç


1 Temmuz Çarşamba

• 03.00 | Meksika – Ekvador

• 18.00 | İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti

• 22.00 | Belçika – Senegal


2 Temmuz Perşembe

• 02.00 | ABD – Bosna-Hersek

• 21.00 | İspanya – Avusturya


3 Temmuz Cuma

• 01.00 | Portekiz – Hırvatistan

• 05.00 | İsviçre – Cezayir

• 20.00 | Avustralya – Mısır


4 Temmuz Cumartesi

• 00.00 | Arjantin – Yeşil Burun Adaları

• 03.30 | Kolombiya – Gana

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