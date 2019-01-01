İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in formasını emekli etti

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı forma emekli edildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un kulüp yönetimi, geçen sezon Fransa 1. Lig takımlarından Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor'da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.