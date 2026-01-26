İstanbul devinden Kolo Muani bombası! Transferde son dakika...

Fenerbahçe'de Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için Al-Ittihad'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano konuyla ilgili YouTube yayınında, "Fenerbahçe, N'Golo Kante için baskısını sürdürüyor. Fenerbahçe, Kante için bu hafta göndereceği son teklifi hazırlıyor. Oyuncu tarafında sorun yok, kulüpler görüşülüyor. Fenerbahçe'nin amacı Premier Lig takımlarını engellemek için hızlı olmak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kolo Muani için teklif yaptı

Fabrizio Romano ayrıca Fenerbahçe'nin, Randal Kolo Muani için Tottenham Hotspur'a teklif yaptığını da duyurdu:

"Fenerbahçe birkaç gündür ciddi şekilde Randal Kolo Muani ismini düşünüyordu. Fenerbahçe, Kolo Muani üzerine önemli bir yatırım yapmayı planladı ancak şu an itibarıyla bu operasyonun mümkün olmadığını düşünüyorlar çünkü Tottenham oyuncuyu bırakmıyor.

Juventus ise oyuncunun menajerleriyle bazı telefon görüşmeleri yaptı fakat bugün asıl sorun Tottenham'ın oyuncunun gitmesine izin verip vermeyeceği. Thomas Frank mevcut kadrodan herhangi bir oyuncusunun ayrılmasını istemiyor. Juventus deniyor."