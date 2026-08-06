Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'ın 30 milyonu sabit ve 5 milyonu performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 35 milyon euroluk ilk teklifi reddetmesinin ardından, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

"Türkiye Today" sitesine göre Milan, forvetinin ayrılığına onay vermek için 50 milyon euro talep etmekte ısrarcı olsa da, Türk kulübünün yönetimi ek ödül ve bonuslarla birlikte değeri 40 milyon euroya ulaşabilecek geliştirilmiş bir teklifle geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, teklifin yapısını satın alma zorunluluğu içeren kiralık formata dönüştürmeyi değerlendiriyor; buna göre Leao önce takıma geçici olarak katılacak, nihai satın alma maddesi ise daha sonra önceden anlaşılan şartlara uygun şekilde devreye girecek.

Önerilen 40 milyon euroluk değer hâlâ Milan'ın taleplerinin altında kalsa da, önceki teklife kıyasla iki taraf arasındaki görüşleri birbirine yaklaştırıyor.

Galatasaray'ın ciddiyetine rağmen, transferde belirleyici faktör Leao'nun kendi kararı olmaya devam ediyor. 27 yaşındaki forvet, Türkiye Süper Ligi'ne geçme konusunda şimdiye kadar net bir istek göstermedi.

Bununla birlikte, Nijeryalı Victor Osimhen'in Galatasaray kadrosunda bulunması, Leao'yu teklifi daha ciddi biçimde yeniden değerlendirmeye itebilecek bir teşvik oluşturabilir. Buna karşılık Milan, transfer sezonunun kapanmasından önce kalan transferlerini finanse etmek amacıyla bu transferden mümkün olan en yüksek mali getiriyi elde etmeye çalışıyor.

Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim ise Leao'nun, takımdaki tüm oyunculara uygulanan aynı değerlendirme kriterlerine tabi olacağını vurgulayarak, ilk on birdeki rolü konusunda hiçbir garantiye sahip olmadığını belirtti.

Amorim şunları söyledi: "Leao oynamaktan keyif alıyor, ancak o da takımdaki diğerleri gibi bir oyuncu. Bugün takıma yardımcı oldu ve bu önemli, fakat onu Nkunku'yu ya da Camarda'yı değerlendirdiğim şekilde değerlendiriyorum."