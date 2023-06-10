Pep Guardiola mı, Simone Inzaghi mi? İlkay Gündoğan mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Dev finalde soruların yanıtı bu akşam belli olacak. Tüm detaylar burada.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022/23 sezonu şampiyonu bu akşam İstanbul'da belli oluyor... Kupanın favorilerinden biri olan Manchester City, finale yükselerek sürprize imza atan Inter ile karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev final saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

Manchester City ve Inter'in kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var?

Premier Lig devi Manchester City, daha önce hiç Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıramadı. Inter'in ise müzesinde üç Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.

İtalyan ekibi 1963-1964, 1964-1965 ve 2009-2010 sezonlarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda?

İstanbul'da oynanacak dev final, EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 72 bin taraftarın yer alacağını bildirdi.

Manchester City - Inter maçının ilk 11'leri nasıl olacak?

Dev finalde iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Walker, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.