Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, geride bıraktığımız hafta lider Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak zirveye yerleşme şansını kaçırdı ve ikincilik koltuğunda kaldı.

Başakşehir ise İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı cebine koydu. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında da galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekip ise Galatasaray maçı sonrasında galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki mücadele, 6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Fenerbahçe maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Başakşehir vs Fenerbahçe başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Basaksehir Fatih Terim Stadyumu

Takım haberleri ve kadro

