Issam El-Shawali, Mısır Milli Takımı uğruna Messi'yi göz ardı ediyor

Tunuslu yorumcu Essam El-Shawali, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin milli takımını Mısır’a karşı galibiyete taşımasının ardından Arjantinli Lionel Messi’yi görmezden geldi.

Messi, bir gol atıp bir golün hazırlayıcısı olarak Arjantin'in geriye düşmüşken maçı çevirip Mısır'ı 3-2 mağlup etmesini sağladı. Maç, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynandı.

Maçın ardından Şavali, “X” sitesindeki kişisel hesabından bir mesaj yayınlayarak Mısır milli takımının sergilediği performansı övdü; ancak her ne kadar Messi’ye hayranlığını sürekli dile getirmiş olsa da, mesajında Messi’ye tek kelime bile değinmedi.

Tunuslu yorumcu şöyle yazdı: “Maç öncesinde pek çok kişi Arjantin’in rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyordu, ancak Mısır milli takımı tüm beklentileri alt üst etti ve Dünya Kupası tarihindeki en muhteşem maçlarından birini sergiledi.”

Yorumcu şöyle devam etti: “(Mısır milli takımı) dünya şampiyonu karşısında 2-0 öne geçti, sahaya damgasını vurdu ve Arjantin’e turnuvadaki en zor anlarını yaşattı.”

Yorumcu sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta, son dakikalarda Arjantin’in dramatik geri dönüşünün ardından 3-2’lik acı bir mağlubiyetle turnuvadan elenmiş olsalar da, Firavunlar’ın sergilediği performans cesaret, disiplin ve dünyanın en büyük takımlarıyla başa çıkabileceğine dair inanç konusunda bir ders niteliğindeydi.”

Son olarak şunları söyledi: “Mısır turnuvadan elendi, ancak herkesin saygısını kazanarak ve Arap ve Afrika futbolunun dünyanın en güçlü milli takımlarıyla başa baş mücadele edebileceğini kanıtlayarak başı dik bir şekilde ayrıldı.”