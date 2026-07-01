Issam El-Shawali: Ben Dünya Kupası'nın gol kralıyım!

Tunuslu yorumcu Essam El-Shawali, 2026 Dünya Kupası’nda Arap milli takımlarının elde ettiği sonuçlarla alay ederek, bu sonuçlar sayesinde Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu olduğunu iddia etti.

Şavali, Katar'ın "BeIN Sports" kanalları üzerinden, bugün Çarşamba günü Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kapsamında Atlanta Stadyumu'nda oynanan İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımları arasındaki maçı yorumladı.

Maçla ilgili yorumunda Essam El-Shawali alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Arap milli takımları sayesinde, 38 golle Dünya Kupası'nın en golcü yorumcusu oldum; bu da maç başına 3,76 gol ortalaması anlamına geliyor."

Tunuslu yorumcu, Dünya Kupası’nda yorumladığı maçlarda, özellikle Arap takımları ve daha spesifik olarak Tunus milli takımı açısından görülen gol yağmuruna işaret ediyor.

Tunus milli takımı grup aşamasındaki üç maçını da kaybetti: İsveç’e 1-5, Japonya’ya 0-4 ve Hollanda’ya 1-3. Şavali, bu maçların hepsini yorumladı.

Buna ek olarak, El-Şavali, Irak milli takımının Norveç’e 1-4, Suudi Arabistan milli takımının ise İspanya’ya 4-0 yenildiği ağır mağlubiyetleri de yorumladı; böylece adı, 2026 Dünya Kupası’nda Arap takımlarının yaşadığı ağır yenilgilerle anılmaya başladı.