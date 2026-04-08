İsrail, Hakim Ziyech'e ve "diğer tüm antisemitlere" ciddi bir tehdit savurdu

Hakim Ziyech'in Instagram'da paylaştığı bir hikaye, İsrail'den ciddi bir tehditle sonuçlandı. Hollandalı Faslı futbolcu, kısa süre önce İsrail'de yürürlüğe giren ve büyük tartışma yaratan bir yasayı kınadı. Bunun üzerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ziyech'e ve "diğer tüm antisemitlere" yönelik aşırı bir tehditte bulundu.

Mart ayı sonunda İsrail parlamentosu Knesset, terörist saikle işlenen cinayetlere idam cezası getirilmesini öngören çok tartışmalı bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa, pratikte sadece Filistinliler için geçerli olacağı için ırkçı olarak nitelendiriliyor.

Ziyech, Knesset'in tartışmalı kararına öfkeyle tepki gösterdi. "Aaah, yani iş Müslüman bir ülkeye gelince, rejim değişikliği istiyorlar. Bakalım şimdi hangi hükümet ayağa kalkacak ya da kendini meşru müdafaa arkasına saklayacak. Siktir git İsrail."

Ben-Gvir, İsrail medyasında eski Eredivisie oyuncusunun sözlerine sert bir tehditle yanıt verdi. "Ziyech ve diğer tüm antisemitler kaçamayacak. Bundan böyle İsrail, düşmanlarına karşı artık temkinli davranmayacak."

Ziyech ise Ben-Gvir'in sözlerine yanıt verdi. "Siyonizmden korkmuyoruz!!" diye yazdı ve ardından göz kırpan ve domuz kafası emojileri ekledi.