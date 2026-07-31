Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transferinin açıklanmasından sadece birkaç saat sonra tamamlanan Carlos Espi ile yapılan hızlı anlaşma, Real Madrid kadrosunda büyük bir etki yaratmaya aday hale geldi.

Gonzalo Garcia'nın Premier Lig'e gitmesinin ardından, Brezilyalı forvet Endrick'in İspanyol devinde önemli bir rol üstlenmesinin önü açılmış gibi görünüyordu; her ne kadar bu her zaman Vinicius Junior ve Kylian Mbappe ikilisinin gerisinde olsa da, hücum düzenini değiştirmenin ilk tercihi olarak değerlendiriliyordu.

Ancak Real Madrid, transfer piyasasında ceza sahası içinde oynamayı bilen tam anlamıyla bir forvet için hızlı hareket etmeyi tercih etti ve seçim Carlos Espi'den yana oldu.

Kulüp yalnızca birkaç saat içinde, Levante ile olan sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeyerek transferi tamamladı ve 21 yaşındaki İspanyol forvet, 2031 yazına kadar uzanan beş yıllık bir sözleşmeye imza attı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Endrick'in Real Madrid'deki geleceğinin yeniden şüpheli hale geldiğini, oyuncunun Xabi Alonso yönetiminde az forma şansı bulması nedeniyle geçtiğimiz kış transfer döneminde kulüpten ayrılmak zorunda kaldığını ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmemek için Lyon'a kiralık olarak gittiğini aktardı.

Ayrıca Rodrygo, Franco Mastantuono, Brahim Diaz ve Arda Güler gibi isimlerin varlığı hücum hattındaki mevkiler için rekabeti daha da kızıştırdı; bu durum Endrick'in yedek oyuncu rolünde dahi takımda kendine yer edinmek için sürekli zorlanmasına neden oldu.

Real Madrid ise artık Endrick konusunda, ister tamamen satış ister yeniden kiralama yoluyla olsun, elindeki seçenekleri değerlendirmek durumunda.

İspanyol devi, Endrick'i 2024 yılında kadrosuna katmak için ödediği 60 milyon euroluk bedeli şu ana kadar geri kazanamadı; bu nedenle oyuncuyu yeniden kiralamayı ya da ekonomik haklarının bir bölümünü elinde tutarak satmayı tercih edebilir.