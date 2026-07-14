İspanyol yorumcu: Yamal penaltıyı kendi başına icat etti

İspanya Milli Takımı, geçen turnuvanın ikincisi Fransa’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası finali biletini aldı.

La Roja'nın iki golünü Mikel Oyarzabal penaltıdan ve Pedro Porro attı.

Penaltı kararının verilmesinde Lamine Yamal'ın payı büyüktü; Yamal, Lucas Dini'den önce topa ulaştı ve Dini, ceza sahası içinde Yamal'ın bacağına vurarak aptalca bir faul yapmak zorunda kaldı.

Josep Pedrerol'un sunduğu "Chiringuito Inside" programında Yamal ve Dini'nin yaşadığı pozisyon analiz edildi ve tartışmaya katılanlar arasında Edo Agiri de vardı.

"Sport" gazetesi, programda Agüero'nun "Gol Yamal'a yazılır" şeklindeki sözlerini yayınladı.

Agüero, “Bu pozisyonu Lamine kendi başına yarattı. Bu bir çalım değildi; top Dini’nin kontrolündeydi. Bir saniyenin kesirinde Yamal, ceza sahası içinde düşmesine neden olacak bir temas beklemek yerine rakibinden önce topa ulaşmaya karar verdi. Yaptığı şey harikaydı” diyerek bunu vurgulamaktan çekinmedi.

O anda Fran Jarido, “Bu, mahalle futbolu maçlarında gördüğümüz türden bir penaltı” diyerek, Barcelona yıldızının bu pozisyonda büyük bir zeka sergilediğine işaret etti.

En çok dikkat çeken noktalardan biri, penaltıya neden olmasına rağmen Lucas Dini’nin sarı kart görmeden olaydan uzaklaşmasıydı; ancak eski hakem Rafa Guerrero, bunun “oyun kurallarına tamamen uygun” olduğunu açıkladı.

Bu bağlamda sarı kart gösterilmemesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Guerrero, “Bu sadece bir penaltı” dedi.