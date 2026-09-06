İspanyol gazeteci Tomas Guasch, Real Madrid'in Betis'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından bu sezon İspanya Ligi'ndeki hakemlerin seviyesiyle alay etti.

Defensa Central ağı, Guasch'ın YouTube'da içerik üreticisi Ricardo Ramos Nieira ile yaptığı söyleşide dile getirdiği açıklamaları yayınladı. Guasch şöyle konuştu: "Real'in 40 metreden bir şuttan gelmeyen her golünde, VAR'da görüntüleri geri sarıyor ve golü iptal etmek için bir bahane arıyorlar. Orada, tek görevi Real'in gollerini takip etmek olan biri olmalı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Görüntüleri geri sarıyorlar. Oyuncunun ofsayt konumunda olduğunu bulana kadar iki ya da üç kez geri sarıyorlar. Sana söylüyorum, bu gol başka bir takımın olsa iptal etmezlerdi. Böyle sürüp gidiyor, görüntü üstüne görüntü, sonunda oyuncunun önde olduğu bir pas bulana kadar."

Guasch, Negreira davasını hâlâ eleştirmeye devam eden az sayıdaki gazeteciden biri.

Guasch, Carlos Espi'nin Real Betis karşısında 87. dakikada muhteşem bir hava topu vuruşunun ardından gelen ofsayt pozisyonuna dikkat çekti.

Espi, sağ kanattan Vinicius'tan bir pas almış ve gol, saha hakemi Hernandez Hernandez'in onayıyla tescil edilmişti; VAR teknolojisinden ise Iglesias Villanueva sorumluydu, ancak Espi'nin golünü dakikalar sonra iptal eden video hakem teknolojisi oldu.

Guasch şunları ekledi: "Şimdi yukarıda bir kişi var, yanında kaç yardımcısı olduğunu bilmiyorum, ve önünde üç ya da dört ekran var. Hata olması mümkün değil. Hayır, 'yorumladı' diyorlar. Yorumlamayı bırakın, dili bu şekilde eğip bükmeyi bırakın, gri alanlardan, mücadelenin sertliğinden, aşırı güçten bahsetmeyi bırakın. Bütün bunlar gerçeğin çarpıtılmasıdır."

Cadena Cope radyosuyla iş birliği yapan ve El Debate gazetesinin köşe yazarı olan gazeteci, "Kötü niyetle hareket ediyorlar ve bundan tamamen eminim" dedi.

Şöyle devam etti: "Karşınızda sportif rakibiniz var, sonra en büyük düşmanlarınız var ki onlar da bu kişiler, özellikle de VAR'daki adamlar, öyle değil mi? Ben VAR komandoları dediğimde işte gerçek budur."

Elbette Guasch, Fransız golcünün vuruşu yapmasından önce Marc Bartra'nın ceza sahasına girmesinin ardından Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltı konusunda da sessiz kalmadı.

Gazeteci, hakemliğin seviyesini sert bir dille eleştirerek "Penaltıyı tekrarlatmıyorlar çünkü bunu istemiyorlar" dedi.

Sözlerine şunları ekledi: "Yukarıdaki kişi ne yapması gerektiğini zaten biliyor ve bir kural uydurdular. Uluslararası kurala aykırı davrandılar, üstelik bu, sağduyuyla da çelişiyor."

Ardından oyunun ayrıntılarına değinerek şöyle dedi: "Bartra, oyunu etkiliyor mu? Evet, çünkü Mbappe'nin şutunu engellemeye ya da güçleştirmeye ulaşan oyuncu o. Dolayısıyla, beni iyi dinle, bir ay önce bunun bir penaltı olduğunu ve tekrarlatılması gerektiğini söylediniz, peki bu durumda neden müdahale ediyorsunuz?"

Guasch, sözlerini İspanya Ligi maçlarında gerçek gücü kimin elinde tuttuğuna dair kesin bir vurguyla noktaladı: "Peki hakemlikte karar kimin elinde? Video teknolojisindeki kişi, o kadar. Bundan fazlası yok."

Guasch daha önce As gazetesinin yazı işleri müdür yardımcılığı görevini üstlenmiş, ayrıca Marca gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmıştı.