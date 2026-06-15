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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanyol yıldız yüzünden Dünya Kupası'nı sarsan ilginç bir rakam

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
M. Oyarzabal
İspanya
Cabo Verde
ABD

30 dakikalık kayboluş!

İspanya Milli Takımı'nın forveti Mikel Oyarzabal, bugün Pazartesi günü Mercedes-Benz Stadyumu'nda, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 8. Grubu maçlarında Cape Verde ile oynanan karşılaşmada, Dünya Kupası tarihine arka kapıdan girdi.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, Oyarzabal'ın 1966'dan bu yana Dünya Kupası maçının ilk 30 dakikasını topa tek bir kez bile dokunmadan geçiren ilk oyuncu olduğunu ve bu dönemde eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekor kırdığını bildirdi.

8. grupta İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları yer alıyor. Dört takımın seviyelerinin birbirine yakın olması ve eleme turlarına yükselme hedefleri nedeniyle, bu grup turnuvanın en rekabetçi ve heyecan verici gruplarından biri olarak görülüyor.

İspanya, tarihinde 17. kez Dünya Kupası finallerine katılıyor ve dünya şampiyonluğunu geri kazanmayı ve Katar 2022'de 16 turunda yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmeyi hedefliyor.

"La Roja", Dünya Kupası tarihinde ilk kez ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen bu turnuvada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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İspanya
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Suudi Arabistan
KSA
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URU
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