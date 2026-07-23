Görünen o ki Arjantin taraftarları, milli takımlarının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya tek golle mağlup olması gerçeğini hâlâ kabullenemedi.

Arjantin taraftarları maçın ardından öfkelerini dile getirdi, pek çok komplo teorisi ortalıkta dolaştı, hatta maçın yeniden oynanmasını talep eden kampanyalar bile ortaya çıktı.

"As" gazetesi bugün perşembe günü, Arjantin taraftarlarının bir İspanyol uçağının ülkelerine gelmesine sosyal medya üzerinden öfkelerini dile getirdiğini yazdı.

Gazete şunları aktardı: "Buenos Aires'te üzerinde İspanya Milli Takımı'nın logosu ve oyuncularının fotoğrafı bulunan bir uçak görüldü. Bu durum, İspanyol havayolu şirketinin Dünya Kupası'nı kazanan La Roja'nın ardından kendileriyle alay etmeye çalıştığını öne süren bazı Arjantinlilerin tepkisine yol açtı."

İspanya Milli Takımı, Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı tek golle Arjantin'i yenerek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Mağlubiyetin acılığına rağmen, on binlerce Arjantinli taraftar bitiş düdüğünün ardından ülkenin sokaklarına döküldü; finale ulaşan ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa yaklaşan milli takıma desteklerini ve minnettarlıklarını göstermek için.