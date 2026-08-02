Faslı Ez Eddin Ounahi, Frenkie de Jong'un sakatlık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalma ihtimali ve Marc Casado'nun mevcut transfer döneminde ayrılma olasılığı nedeniyle yeniden Barcelona'nın gündemine girdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona tüm senaryoları değerlendiriyor; zira kulüp, herhangi bir acil duruma karşı farklı mevkilerde Barça'ya katılmaya aday oyunculardan oluşan bir listeye sahip.

Frenkie de Jong'u birkaç ay sahalardan uzak tutabilecek sakatlığı, Barcelona'yı Spotify Camp Nou'da orta saha mevkisi için düşük maliyetli bir transfer aramaya itebilir.

Ayrıca Marc Casado'nun mevcut transfer döneminde ayrılma ihtimali, orta sahayı takviye etme ihtiyacını artıracak.

Buna bağlı olarak 26 yaşındaki Ez Eddin Ounahi, Barcelona'nın ilgi alanına girebilir.

Katalan kulübü, oyuncuyla anlaşma ihtimalini değerlendiriyor; özellikle de Girona'nın küme düşmesinin ardından Faslı orta sahanın 10 milyon euroya yakın bir bedelle ayrılabileceği düşünülüyor. Bu, Barcelona'nın karşılayabileceği bir maliyet; hele ki kulüp Casado'yu 40 milyon euro karşılığında satmayı planlıyorsa.

Barcelona yönetimi, oyuncuya belirleyici bir ilgi gösteren diğer kulüplerin, başta transferi bitirmek için büyük bir meblağ ödemeye hazır olan Real Betis'in güçlü rekabetiyle karşı karşıya.

Eski Olympique Marsilya oyuncusu, geleceğini bir an önce netleştirmek istiyor; bu da önümüzdeki haftayı bir sonraki adresinin belirlenmesinde belirleyici kılıyor.

Ounahi'nin adı, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda sergilediği üst düzey performansın ardından, 2022 yılının sonları ve 2023 yılının başında Katalan kulübüyle anılmıştı.