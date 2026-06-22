İspanyol övgüsü: Yamal, Real Madrid’in altın çağındaki Ronaldo gibi

Tiempo de Juego programının yorumcusu Ciro López, Suudi Arabistan maçında İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal’ın sergilediği performanstan son derece etkilendiğini belirtti.

Yamal, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği maçta muhteşem bir performans sergiledi.

Cadena Cope radyo kanalının internet sitesinde yer alan López’in açıklamalarında, “Yamal her şeyi değiştiren bir oyuncu; o bizim Messi’miz ya da Real Madrid’in altın çağındaki Cristiano Ronaldo gibi” dedi.

Ayrıca Yamal’ın rakiplerin dengesini bozduğunu ve maçın başından itibaren sahada olmasıyla rakibin uygulayabileceği herhangi bir savunma planını tamamen altüst ettiğini belirtti.

“Rakip, sonucun oluşmasında etkili oldu. Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları gibi tamamen defansif bir oyun sergilemedi, bu da Matador’un işini kolaylaştırdı” dedi.

Ancak sonunda, asıl belirleyici faktörün Lamine Yamal’ın ilk 11’de yer alması olduğunu vurguladı.