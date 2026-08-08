Arda Güler, cumartesi günü Ferencváros ile Real Madrid arasındaki hazırlık maçında (1-2) muazzam bir performans sergiledi. Türk yıldız, Marca'ya göre öyle iyi oynadı ki, gelecek sezon hiç kuşkusuz ilk 11'de olmayı hak ediyor.

Real Madrid, cumartesi günü Budapeşte'deki Groupama Arena'da Ferencváros ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Macar ekibi yeni sezona tüm hızıyla hazırlanırken, geçen ay Avrupa Ligi ön elemesinde FC Twente'yi iki maç sonunda elemeyi başarmıştı.

Güler, José Mourinho tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve Portekizli teknik adam hücumcu orta saha oyuncusunu maç boyunca oyunda tuttu. Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, (işlevsel) tekniği, pasları ve zarafetiyle sürekli kendini gösterdi.

"Real Madrid, Budapeşte'de bir kez daha iki farklı yüzünü gösterdi" değerlendirmesinde bulundu Marca. "İki ayrı tempo vardı: biri Arda Güler topa sahipken, diğeri ise top onda değilken. Türk oyuncu takımın dümenindeyken her şey tıkır tıkır işledi, takım nefes aldı ve yolunu buldu."

"Bu nedenle artık soru, kulübün oyun kurucu olarak kimi transfer etmesi gerektiği değil; genç oyuncuya nasıl yer açılabileceği. Çünkü pozisyonlar sınırlı ve her oyuncunun ilk 11 için net bir rakibi var."

"Forvet arkasındaki pozisyon, sıra dışı bir şey olmazsa Bellingham'ın olacak ve defansif orta saha pozisyonu Tchouaméni, Bernardo Silva ve Valverde arasında bir rekabete sahne olacak. Ancak Güler'in sahip olduğu futbolu kenara itmek, Ferrari'yi garaja çekip tozlanmaya bırakmak gibi olur."

"Demir gibi sağlam Macar savunmasını bozmak için hatlar arasında herkesten iyi hareket etti, topu ayağına istedi ve boşluk bulmaları için takım arkadaşlarını yönlendirdi. Bazen koyu yeşil forma ve oyun tarzıyla, Mourinho'nun bizzat şekillendirdiği Özil'den izler görmek mümkündü."

"Bazı anlarda ise, tam olarak aynı tip oyuncu olmasa da takımını işaret parmağının basit bir hareketiyle yönlendiren Kroos'tan izler vardı. Artık soru hangi oyun kurucunun geleceği değil, Arda'nın nereye sığdırılacağı. Çünkü Türk oyuncu adeta ilk 11 için yalvarıyor" diyerek sözlerini noktaladı Marca.

İlk yarıda altyapı oyuncusu Mario Rivas ve ikinci yarıda Carlos Espí'nin attığı goller Budapeşte'de farkı yarattı. Kenan Kodro ise maçın skorunu belirleyen isim oldu. Real Madrid, bu hazırlık döneminde Deportivo de A Coruña ve Schalke 04 ile de karşılaşacak. Ardından 22 Ağustos'ta LaLiga sezonunu Espanyol deplasmanında açacak.