Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Real Madrid'e transferi artık geçmişte kaldı; anlaşma başarısız oldu ve önümüzdeki saatler ya da günler içinde İspanyol milli oyuncu, Barcelona'nın kadrosunda bir oyuncu olacak.

İspanyol gazeteci Nacho Peña, eğer Real Madrid gerçekten Manchester City oyuncusuyla anlaşmak isteseydi bu operasyonun asla başarısız olmayacağı görüşünde.

Nacho'ya göre Real Madrid oyuncuyu istiyordu ancak bu, öncelikli bir transfer değildi; bu yüzden İspanyol kulübü operasyonu sonunda tamamlamadı ve Rodri'yi ikna etmeye çalışmadı.

Defensa Central ağı Nacho'nun açıklamalarını yayımladı. Nacho şunları söyledi: "Real'in ve Rodri'nin çevresinin dile getirdiği gerekçeleri ve sızdırılan konuları dinledikten sonra, iki tarafın da bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmediği sonucuna vardım."

Nacho Peña, ne Real Madrid'in ne de Rodri'nin, yollarını birleştirme isteği konusunda mutlak bir kesinliğe sahip olmadığına inanıyor.

Şunları ekledi: "Real Madrid, Rodri ile sonuna kadar anlaşmaya hazır değildi; Rodri de sonuna kadar Real Madrid'e gitmeye hazır değildi. Onun 'evet, Madrid, Madrid' dediği ve yalnızca Real'i istediği fikrini ne kadar yaymaya çalışsalar da durum böyleydi."

Şu vurguyu yaptı: "Eğer Real Madrid katil moduna girseydi, oyuncunun kaçırılmasına izin vermez ve onu hızlıca kadrosuna katardı. Ancak Real, oyuncunun onayını almış olmasına rağmen Rodri transferini en yüksek öncelikli bir mesele olarak ele almadı."

Şöyle tamamladı: "Real'in bir dizi adım attığı, oyuncuyla konuştuğu, oyuncunun onayını aldığı ve yıllık 15 milyon euro maaşla 4 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıkları doğru. Ve bunun tam olarak Barcelona'nın teklif ettiği miktarın aynısı olduğu söyleniyor. Ancak Real Madrid aynı anda birçok transfer üzerinde çalıştığı için her şey yavaşlamaya başladı; Diomande transferi üzerinde çalışmaya başladı, Espí ile anlaştı ve görünen o ki iş biraz daha uzun sürmeye başladı. Belki de Rodri'yi rahatsız eden şey buydu."