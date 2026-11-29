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Real Madrid, dün (cumartesi) Santiago Bernabéu'da konuk ettiği Deportivo Alavés'e 2-1 yenilerek ağır bir darbe aldı ve La Liga lideri Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürme fırsatını kaçırdı.

Real Madrid, ilk yarıda yine endişe verici bir görüntü sergiledi. Topa sahip olan ekip, teknik direktör Kike Sánchez Flores'in kurduğu savunma düzenini aşmak için kayda değer bir çözüm bulamadı.

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Bitiş düdüğüne kadar direnen Alavés, Santiago Bernabéu'dan değerli üç puanla ayrıldı.

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Bu yenilgi, Real Madrid'in galibiyet serisini sona erdirdi ve takımı üçüncü sırada bırakırken Barcelona'ya da farkı 6 puana çıkarma fırsatı verdi.

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"Real Madrid'in hataları"

Ünlü gazeteci Manolo Lama, İspanyol radyosu COPE'nin "Tiempo de Juego" programında, Real Madrid'in Santiago Bernabéu'da aldığı kötü sonucun ardındaki başlıca nedenleri değerlendirdi.

Lama, yenilginin ilk nedeninin kale önündeki isabetsizlik olduğunu belirterek takımın maçı koparmak için yeterli fırsat yakaladığına dikkat çekti.

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Lama, "Real Madrid birçok hata yaptı. Bunların ilki isabetsizlikti. Bana göre maçı kazanmak için fırsatları vardı" dedi.

Lama, teknik tercihleri nedeniyle Mourinho'yu da sorumluluğun bir kısmından muaf tutmadı: "Bu hafta göklere çıkardığımız teknik direktörün ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Örneğin duran topları en iyi kullanan oyuncu olan Arda Güler'i oyundan alıp Vinicius'u sahada tuttu."

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Lama, bunun yalnızca kendi görüşü olmadığını, Bernabéu taraftarının da hem oyuncu değişikliğini hem de Vinicius'u ıslıklayarak aynı tepkiyi ortaya koyduğunu ekledi.

Lama, Real Madrid'in son dakikalarda geri dönüşlere sıkça bel bağlamasına da değinerek bu yöntemin her seferinde işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

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Lama, "Ateşle oynadığınızda bir kez, hatta iki kez geri dönmeyi başarabilirsiniz, ama bir gün gelir yanarsınız" ifadesini kullandı.

Lama, analizinin sonunda Kike Sánchez Flores'in Alavés için hazırladığı ve Real Madrid'in en önemli silahları olan hız ile boş alanları etkisiz hale getirmeyi başaran taktik planı övdü.

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Lama şöyle açıkladı: "Bazen Real Madrid'in koşmasına izin vermezseniz, ki Kike bunu yaptı, takım set hücumunda çok zorlanıyor ve bunu bir kez daha gördük. Real Madrid koşamadı, ne bir karşı karşıya pozisyon ne de hıza dayalı bir fırsat gördük."

Real Madrid maç boyunca 24 şut çekerken Alavés 8 denemede kaldı. Madrid ekibi ayrıca rakibinin 1 kornerine karşılık 13 korner kullandı.

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Topa yüzde 74,3 oranında sahip olan Eflatun-Beyazlılar, isabetli 7 şutundan yalnızca birini gole çevirebildi.

Real Madrid 4 net fırsatı harcarken Alavés hiç net fırsat kaçırmadı. Bu tablo, oyunu kontrol etmek ile kale önünde etkili olmak arasındaki farkı gözler önüne serdi.

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Dünkü yenilgiyle 33 puanda kalan Eflatun-Beyazlılar, La Liga puan tablosunda lider Barcelona'nın 3, ikinci sıradaki Atlético Madrid'in ise 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.