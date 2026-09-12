İspanyol gazeteci: Bu oyuncu Ballon d'Or'da haksızlığa uğrayacak

Ünlü İspanyol gazeteci David Medina, bu yıl Ballon d'Or yarışında İspanya Milli Takımı oyuncularından birinin haksızlığa uğrayacağını öngördü.

Medina, İspanyol "Marca" gazetesindeki yazısında, Paris Saint-Germain'in yıldızı Fabian Ruiz'in Ballon d'Or için güçlü bir aday olmayı hak ettiğini, ancak kendini tanıtma konusunda eksik kaldığını savunuyor.

Medina'nın "Fabian Ballon d'Or kazanmayı hak ediyor" başlığını taşıyan yazısı aynen şöyle:

"Ballon d'Or çevresindeki her zamanki gürültü çoktan başladı ve adaylar konumlarını almaya başladı. Bildiğiniz gibi Mbappe, Lamine ve diğer birinci sınıf yıldızlar, mükemmel bir takım sporunda bireysel yeteneği onurlandıran bir ödülü kazanmak amacıyla mesajlarını veriyor ya da taraftarlarını harekete geçiriyor. Belki de birinci hata burada yatıyor; ikinci hata ise onu kazanmak için gerçek liyakatlerin değerlendirilmemesinde ortaya çıkıyor."

"Geçmişte, Cannavaro'da olduğu gibi, Dünya Kupası'nı kaldırmak Ballon d'Or'u kazanmak için yeterliydi. Buna bir de aynı yıl içinde yalnızca çok az sayıda oyuncunun başarabildiği bir başarı olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni eklerseniz, şansların bambaşka bir boyut kazanıyordu. İşte 2026 yılında bir oyuncu, yılın en büyük iki kupasını bir araya getirdi, ancak yine de adı herhangi bir aday listesinde görünmüyor."

Fabian: rakipsiz

"Burada söz konusu olan Fabian Ruiz. Eski Sevilla oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kazanan Paris Saint-Germain'in muhteşem orkestrasının öne çıkan bir parçasıydı. Dünya Kupası'nda da bildiğiniz gibi, Pedri gibi bir yıldızı kadro dışı bırakarak ilk on bire girdi ve ikinci kupanın kazanılmasında da belirleyici bir oyuncu olarak yer aldı."

"Biraz pazarlama ve kendini tanıtma ile Fabian'ın adı en güçlü adaylar arasında olmalıydı. Daha sonra, Ballon d'Or'u alamayacağı kesinleştiğinde, tıpkı 2010 yılında Xavi ve Iniesta'nın hiçbirinin Ballon d'Or ile taçlanamadığını hatırladığımız gibi, bu haksızlığı da hatırlayacağız."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz