İspanyol federasyonu, Lamine Yamal hakkında ani ve dramatik bir haber aldı

Diario SPORT'un haberine göre, FC Barcelona, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Lamine Yamal'ı önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın ilk iki grup maçında kadroya almamasını talep etti. Forvet oyuncusu, sakatlığından zamanında iyileşemedi.

Yamal, geçen hafta sonu Celta de Vigo'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta penaltı atarken hamstring sakatlığı geçirdi.

Kısa süre sonra FC Barcelona, bu süper yetenekli oyuncunun bu sezon kulüp için bir daha forma giymeyeceğini açıkladı.

Kulüp, oyuncunun sahalara dönüşünü kesinlikle aceleye getirmek istemiyor. Barça'nın sağlık ekibi, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Yamal'ı Dünya Kupası'nın ilk iki grup maçında kadroya almaması talebinde bulundu.

Bu nedenle sağ kanat oyuncusu, büyük olasılıkla Cape Verde (15 Haziran) ve Suudi Arabistan (21 Haziran) maçlarını kaçıracak. Ancak 27 Haziran'da Uruguay ile oynanacak son maçta forma giyebilecek.

Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla LaLiga'da 28 maça çıktı. Bu maçlarda 16 gol attı. Ayrıca 12 kez de takımının gol pasını verdi.