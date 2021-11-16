İspanyol ekibi Barcelona yeni ürünüyle modayı belirleyecek

İspanyol kulübü Barcelona, önümüzdeki kış sezonu için yeni bir moda olacak öneride bulundu. Pandemi nedeniyle satışı mümkün olmayan atkılarını yeniden tasarlayan Barcelona, atkıları kazakların içerisine yerleştirerek yeni bir trend oluşturarak geri dönüştürüyor.

Barcelona kulübü, bu uygulamasıyla atkılarına yeni bir hayat verecek.

Ne söylendi?

Sport'un haberine göre, Barcelona önümüzdeki kış döneminde hem kendi taraftarlarının hem de modayı yakından takip eden insanların ilgisini çekebilecek bir öneri sundu.

İspanyol ekibi, özellikle pandemi döneminde kullanılmayan ve atılan atkıları farklı bir şekilde tasarlayarak kazakların içerisine yerleştirerek taraftarlarının hizmetine sunacak.

Böylece Barcelona, atkılarının atık olmasını engelleyerek yeniden değerlendirmiş olacak.

İspanyol kulübü, sosyal ve işgücüne dahil olmakta yüksek kırılganlık riski taşıyan insanlara yardımcı olan Ared Vakfı ile işbirliği yaparak bu çalışmasını gerçekleştirecek.

Barcelona, Ared Vakfı'na kadın ve erkek futbolu için beş büyükelçi sundu.

Bu işbirliğine kadınlar takımından Jana Fernández ve Clàudia Pina katılırken erkekler takımından ise Ansu Fati, Gavi ve Nico González dahil oldu.

Kazağın içine atkı yerleştirilecek

"RePlayed" olarak isimlendirilecek koleksiyonda, atkılar kazağın içine yerleştirilecek. Bu modeller, renklerine göre üç farklı modelde olacak şekilde tasarlanacak.

Böylece Barcelona, geçtiğimiz günlerde kulübün sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni moda çizgisiyle taraftarlarına saygı duruşunda bulunacak.

İspanyol kulübü, bu yeni tasarımıyla geniş kitlelere ulaşmayı ve dünya genelinde ses getirmeyi hedefliyor.

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