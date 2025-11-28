İspanyol basınına Arda Güler ile Bellingham damgası! Xabi Alonso’nun kararı belli oldu

Milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performansı sonrasında bu sezon manşetleri süslemeye devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan haberde Jude Bellingham ve Arda Güler konusuna değinildi. Bazı oyuncuların pozisyon dışı kaldığı da belirtilerek Arda Güler'in durumuna yönelik önemli ifadeler yer aldı.

Ne söylendi?

El Larguero gazetesi muhabiri Antonio Romero, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bellingham hakkında şüpheler artıyor ve bu ne takım ne de kendisi için iyi değil. Teknik direktör, 90 dakika oynamaya hazır olmadığı için onu dinlendirmek istediğini açıkça belirtti.

Oyuna girdiğinde ise Bellingham ya oynamaya hazır değildi ya da değişiklik ona uymadı çünkü takıma hiçbir katkı sağlamadı. Bu, Xabi Alonso'nun çözmesi gereken gerçek bir sorun.

Arda, Bellingham'ın pozisyonunda en iyi performansını sergiliyor, ancak İngiliz futbolcunun da oynaması gerekiyor. Çünkü Jude, Real Madrid'in en büyük yıldızlarından biri. Dahası, İngiliz iyi bir fiziksel durumda olduğunda takıma büyük katkı sağlıyor. Onu kadro dışı bırakmak mantıklı olmaz."