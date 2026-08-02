Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, dün Cumartesi günü Real Madrid ile Fiorentina'yı karşı karşıya getiren ve Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde 2-2'lik karşılıklı beraberlikle sona eren hazırlık maçında ikna edici bir performans sergileyemedi. Portekizli teknik direktör José Mourinho yönetiminde 90 dakika boyunca ilk 11'de yer almasına rağmen bu sonucu değiştiremedi.

İspanyol basını, 23 yaşındaki oyuncunun performansına sert bir saldırı başlattı. "Cadena SER" radyosu onu "Real Madrid'in en zayıf halkası" olarak nitelendirirken, "AS" gazetesinden gazeteci Tomás Roncero değerlendirmesinde daha da acımasızdı. Roncero, Camavinga'nın "geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan döneminde olduğu gibi hâlâ istikrarsız, dikkati dağınık ve kırılgan" olduğunu belirterek, alaycı bir üslupla şunları ekledi: "Bir zamanlar yükselen bir yıldız olan çok yönlü Fransız oyuncu, tam bir başarısızlığa dönüştü."

Eski Rennes oyuncusu, maçta baştan sona görev almasına ve bir gol pası kaydetmesine rağmen, birçok temel yıldızın yokluğunu değerlendirerek maçın gidişatına gerçek anlamda etki edemedi ve orta sahanın kontrolünü sağlayamadı.

Dahası, yeni forvet İsbay'a takımıyla ilk golünü kaydetme fırsatını sunabileceği altın bir şansı da harcadı. "Marca" gazetesinin belirttiğine göre net bir pozisyonda "topu ona ya görmedi ya da paslamak istemedi". Aynı gazete, Mourinho'nun önümüzdeki maçlarda onu yedek olarak oyuna sürmekle yetineceğini öngördü.

Roncero, oyuncunun düşen performansından duyduğu hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Gelişmiyor ve takımın orta sahasına hiçbir şey katmıyor." Bu sözler, Real Madrid'de geçirdiği yıllara rağmen teknik yeteneklerinin gelişiminin durduğuna açık bir gönderme niteliğindeydi.

Bu sönük performans, Camavinga'nın hayal kırıklığı yaratan 2025-2026 sezonunda başlayan sıkıntılarının bir devamı niteliğinde. Bu süreçte oyuncunun, Fransız teknik direktör Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosunda dikkat çekici biçimde yer almaması, onu Avrupa'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri yapan eski seviyesine geri dönebileceği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Bu bariz düşüşün gölgesinde bazı İspanyol basın raporları, özellikle Real Madrid'in orta sahasının yıldızlarla dolup taşması ve takımın beklenen gelişimi gösteremeyen oyunculardan mali getiri elde etme ihtiyacı göz önüne alındığında, "Premier Lig'den gelecek iyi bir teklifin" Santiago Bernabéu'dan "ayrılma vaktine işaret edebileceğine" dikkat çekti.