İspanyol basını meydan okuyor: Fransa’nın korktuğu bir milli takım varsa, o da La Matador’dur

İspanyol basını, milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından fazla beklemeden, önümüzdeki Salı günü oynanacak ve şampiyonluğun en güçlü iki adayı arasında “erken final” olarak nitelendirilen Fransa ile yapılacak maç öncesinde bir medya savaşı başlattı.

İspanya milli takımı, Belçika’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Fransa milli takımı ise Fas’ı 2-0 yenerek aynı aşamaya ulaştı.

“Finalden önceki final”

Katalan “Sport” gazetesi, bu beklenen karşılaşmayı İspanya milli takımının şampiyonluk yolundaki “en zor aşama” olarak nitelendirdi.

Gazete, “İspanya için dağın zirvesine tırmanma zamanı geldi; çünkü bu karşılaşmada turnuvanın en güçlü hücum hattına sahip Fransa ile karşı karşıya kalacaklar” diye yazdı.

Gazete, karşılaşmanın Dünya Kupası’nın en iyi hücum hattı ile en güçlü savunmasını bir araya getireceğini belirterek, birçok kişinin bu maçı “final öncesi final” olarak gördüğünü ekledi.

Fransız milli takımı, şu ana kadar turnuvanın en güçlü hücum hattına sahip olarak 16 gol atmış durumda.

Fransızların gücüne rağmen güven

Fransa milli takımının hücum gücünü kabul etmesine rağmen, gazeteci Dani Garido, “Cadena Ser” radyosunda İspanya’nın kendi oyun stilini dayatma konusundaki yeteneğine olan güvenini dile getirdi.

"Fransa'nın hücum gücünü inkar etmek yanlış olur, ancak orta sahamız kendi oyun stilini dayatabilirse, maçı kontrol altına alabiliriz" dedi.

İspanya milli takımının, Euro 2024 yarı finali ve 2025 Avrupa Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynadığı son iki karşılaşmada üstünlük sağladığını da belirtti.

"Son zamanlarda karşılaştığımız her seferinde onlara üstün gelmemizin mutlaka bir nedeni olmalı" diye ekledi.

Ancak İspanya’yı favori olarak görmeyi reddetti ve iki takımın şansının da %50’şer olduğunu vurguladı.

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"Fransa bizden korkuyor"

İspanyol yorumcu Lopo Carrasco ise "El Chiringuito" programında yaptığı sert açıklamalarla çıtayı yükseltti.

"Fransa'nın korktuğu tek bir milli takım varsa, o da İspanya'dır" dedi.

"Diğer milli takımlar gibi geri çekilmiyoruz" diye ekledi.

Aynı bağlamda, “Marca” gazetesi muhabiri Miguel Ángel Lara, beklenen karşılaşma hakkında alaycı bir şekilde, “Kylian Mbappé’nin yerinde olsaydım, endişelenirdim” dedi.

"Les Bleus"un tehlikesine dair uyarı

İspanyol medyasında hakim olan bu özgüvene rağmen, Fransız milli takımının yeteneklerine dair uyarılar da eksik olmadı.

"Tiempo de Juego" programının sunucusu Pako González, "Bence Fransa en büyük favori" dedi.

Eski İspanyol milli futbolcu Poli Rincón ise Les Bleus’un hücum gücünden endişe duyduğunu dile getirdi.

“Çok kolay bir şekilde iki ya da üç gol atabilirler ve birdenbire kendinizi üç gol geride bulursunuz,” diye açıkladı.

"Fransa, güzel futbol oynamasa veya topa hakim olmasa bile, size karşı büyük bir farkla galip gelebilecek tek milli takım" diye ekledi.

Son olarak, “Ya kendi oyun tarzımızı dayatıp topu elimizde tutarız, ya da eve döneriz” dedi.

De la Fuente ve Yamal: Kimseyi korkutmuyoruz

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ise oyuncularının herhangi bir rakibe karşı yeterli özgüvene sahip olduğunu vurguladı.

"Fransa'nın sahip olduğu büyük potansiyelin farkındayız, ancak son iki yarı finalde onları yenen tek milli takım olduğumuzu da biliyoruz" dedi.

Genç yıldız Lamine Yamal ise, milli takımının bu karşılaşmadan hiç de korkmadığını vurguladı.

Belçika’yı yendikten sonra yaptığı açıklamada, “Eğer bir tarafın diğerinden korkması gerekiyorsa, bence onlar bizden korkmalı” dedi.

"Her iki takım da dünyanın en iyi takımları arasında, belki de turnuvanın en iyileri, ancak biz hiç korkmuyoruz" diye ekledi.