İspanyol basını: Marc-André ter Stegen, Ajax ile kişisel anlaşmaya vardı

Ajax ve FC Barcelona, Marc-André ter Stegen konusunda hâlâ yoğun görüşmelerini sürdürüyor. Birkaç gün önce İspanyol AS gazetesi, Amsterdam ekibinin Katalanlarla kişisel bir anlaşmaya vardığını bildirmişti, ancak durum henüz o aşamaya gelmiş gibi görünmüyor. Bununla birlikte, Sport’a göre 34 yaşındaki kaleci, Ajax ile kişisel bir anlaşmaya varmış durumda.

Söz konusu kaynağa göre, Ter Stegen ile Ajax arasında uzun süredir bir anlaşma var. Sport, “Ajax projesi onu hem sportif hem de kişisel açıdan ikna etti. Bu anlamda her şey yolunda” diye yazıyor.

Söz konusu olan bir kiralama anlaşması, ancak bunun detayları konusunda iki taraf henüz uzlaşamadı. Barcelona, Ter Stegen’in ayrılmasına bir itirazı yok, ancak maaşın hangi kısmını kimin ödeyeceği gibi konularda taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

Ajax’ın Ter Stegen’in maaşının tamamını üstlenebilmesi elbette mümkün değil. Hatta Sport, duruma yakın kaynaklara göre Ajax’ın maaşının yüzde on beşinden fazlasını ödeyemeyeceğini yazıyor.

Bu durumda Barcelona, kalan yüzde 85’i ödemek zorunda kalacak ve doğal olarak bunun karşılığında bir şeyler bekliyor. Örneğin, Ter Stegen’in Ajax formasıyla belirli sayıda maça çıkması, kulüple birlikte kupa kazanması veya Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanması durumunda belirli primler gibi.

Ter Stegen’in kendisi ise, Ajax kadrosuna katılabilmek için her iki taraf arasında bir an önce anlaşmaya varılmasını umuyor.

Alman oyuncu yıllardır sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçen yıl sırt sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısının tamamını kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu Ocak ayında Girona’ya kiralanmayı tercih etmişti, ancak bu macera bir hamstring sakatlığı nedeniyle sadece iki maça sınırlı kaldı.

Míchel’in varlığı, Ter Stegen’in Ajax’ı tercih etmesinde belirleyici bir rol oynamış olma ihtimali yüksek. Kaleci, küme düşen Girona’da birkaç ay boyunca Ajax’ın yeni teknik direktörüyle birlikte çalışmıştı.