İspanyol basını: Barcelona oyuncusu milli takımı "lekeledi"

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin, "La Roja"nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında Barcelona'lı Gavi'yi sol kanat pozisyonunda oynatma kararı, İspanyol medya çevrelerinde bir tartışma dalgası yarattı; zira pek çok kişi, oyuncunun sahada doğal pozisyonunda olmadığını düşündü.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Gavi'nin yeni pozisyonu analistler arasında geniş bir tartışma yarattı. Gazete, oyuncunun büyük aktivitesi ve bariz savunma çabasına rağmen maçta topa en az dokunan oyunculardan biri olduğunu belirtti ve "o, hücum kanat oyuncusundan çok orta saha oyuncusuna yakındı" diye ekledi.

De la Fuente, maç sonrası basın toplantısında taktiksel tercihini savundu ve Gavi'yi sol kanatta oynatmanın amacının "orta sahada sayısal üstünlük sağlamak ve arkadan gelen oyuncular için alan açmak" olduğunu açıkladı. Ayrıca, takımın "ilk yarıda Cocorela ve Yurente'nin hareketleri sayesinde başarılı olduğunu" belirtti. Ancak bu açıklamalar birçok spor yorumcusunu ikna etmedi.

"Cadena Ser" radyosunda gazeteci Miguel Martín Talavera, maçı "hem kararları hem de açıklamaları açısından teknik direktör için en kötüsü" olarak nitelendirirken, "El Larguero" programında Dani Garido, "Gavi'yi kanatta oynatmak takımın yapısını bozdu" dedi "Jeremy Pino'nun daha uygun bir seçim olduğunu" da ekledi.

Alvaro Benito ise "Javi bu pozisyonda istenen derinliği sağlamıyor" dedi ve "Flick onu daha önce Barcelona'da denemişti ve o da başarılı olamamıştı" diye belirtti.

"Cadena Cope" radyosunda ise Manolo Lama, bu kararı "anlaşılmaz" olarak nitelendirerek, "gerçek kanat oyuncularının yokluğunun İspanya milli takımının hücum derinliğini ortadan kaldırdığını" vurguladı.

Eleştiriler, Gavi'nin performansından çok teknik direktörün taktiksel seçimlerine odaklansa da, Barcelona oyuncusu kendini medyanın tartışmalarının merkezinde buldu.

Oynadığı 71 dakika boyunca 7 ikili mücadeleyi kazandı, 4 defansif katkı sağladı ve 30 pasın 26'sını %87 isabet oranıyla tamamladı.

Gözler, De la Fuente'nin önümüzdeki maçlarda kadroda değişiklik yapıp yapmayacağını görmek için ona çevrilmiş durumda.