İspanyol gazeteci Dani Senabre, Real Madrid'in yıldızı Raul Asencio'ya sert bir çıkışta bulunarak, Merengueler yönetiminden oyuncuyu derhal kadro dışı bırakmasını istedi.

Asencio, alkolün etkisi altında araç kullandığı için trafik güvenliğine karşı işlenen bir suçtan mahkûm edildi ve kendisine para cezası verilirken, 8 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Sport gazetesi, Senabre'nin Rubénmartinweb programına katıldığı sırada yaptığı açıklamaları yayımladı; gazeteci burada Asencio'nun davranışlarına duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi.

Senabre, "Eğer karar bana kalsaydı, bu oyuncu bir daha Real Madrid formasını giymezdi, bu tamamen açık bir şey." dedi.

İspanyol gazeteci, yaşanan olayın trajik bir kazaya yol açacak kadar ciddi olduğunu, bu yüzden de olayın vahametiyle orantılı önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.

Senabre, "Benim takımımda bir daha asla oynamazdı. Onu takımdan uzaklaştırırdım. Ben bu tür konuları ciddiye alırım. İzin verilen alkol oranını dört katı aşan bir kişi, evet, pervasız bir şekilde araç kullanıyor demektir." diyerek sözlerini vurguladı.

Gazeteci, "Bu şekilde araç kullanmak, imkân dahilinde onu bir ölüm makinesine dönüştürüyor, ama neyse ki yolunda kimseye rastlamadı. Florentino Perez'in yerinde olsaydım, bir daha oynamazdı." ifadelerini kullandı.

"Bu iş aynı zamanda kolay da, çünkü Mbappe gibi takımının yıldızı değil; herkese eşit davranılması gerekse de durum farklı olurdu, ama Asencio'nun sabıkası var." diye açıkladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Asencio, Real Madrid'in imajına zarar veriyor. Tek bir tweet yüzünden ya da giyim tarzları yüzünden çalışanlarını işten çıkaran şirketler var."

Real Madrid, yaşananlar nedeniyle, Kraliyet kulübünün iç yönetmeliğinde öngörüldüğü şekilde Raul Asencio hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

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