Real Madrid, İspanya La Liga ile süregelen mücadelesinde yeni bir hukuki darbe aldı. Madrid Asliye Mahkemesi, kulübün televizyon yayın gelirlerinin dağıtımına ilişkin anlaşmanın iptalini talep eden davasını reddetti.

İspanya La Liga ("La Liga") Perşembe günü, Madrid 26 No'lu Asliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin, kraliyet kulübünün Ağustos 2023'te imzalanan ve toplumsal etki bileşenine ilişkin görsel-işitsel prodüksiyon gelirlerinin dağıtım kriterlerine dair anlaşmanın iptali için açtığı davayı tamamen reddettiğini açıkladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, mahkemenin La Liga'nın konumunu kabul ettiğini ve anlaşmanın hukuki düzene aykırı olmadığı sonucuna vardığını aktardı. Anlaşma, 5/2015 sayılı Kraliyet Kararname-Kanunu'nun 5.4 maddesi uyarınca açıkça tanınan yetkiler çerçevesinde onaylanmış; ayrıca yayın hakları yönetimini denetleme kurulunun, ardından da La Liga yönetim kurulunun yasal olarak gereken çoğunlukla, yani oyların üçte ikisiyle önceden onayını almıştı.

"La Liga" açıklamasında, benimsenen sistemin dağıtımların bir bölümü için izleyici değerlendirme kriterini koruduğunu, diğer bölümü ise her kulübün görsel-işitsel ürünü iyileştirmeye yönelik prosedürlerdeki gönüllü iş birliği derecesine bağladığını ve izlenme rakamlarının da dikkate alındığını belirtti.

Açıklamada, kararın, 5/2015 sayılı Kraliyet Kararname-Kanunu'nun her kategorinin yönetim organlarına dağıtım kriterlerini belirleme yetkisi verdiğini teyit ettiğine, yasa koyucunun "televizyon yayınının pazarlanması yoluyla kaynak yaratma" kavramını sınırlamadığına ve kriterin yalnızca izlenme rakamlarıyla sınırlı kalmasını şart koşmadığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre mahkeme, La Liga'nın onayladığı sistemin teşviklere dayandığını ve gönüllü katılıma bağlı olduğunu, dolayısıyla kulüpleri ne mülkiyetten ne de zorunlu yayın kapsamına girmeyen görsel-işitsel hakları kullanma imkânından yoksun bıraktığını vurguladı.

Mahkeme, anlaşmanın yetkili organlar tarafından ve amacı ile işleyiş mekanizması konusunda yeterli gerekçelerle onaylandığını, Real Madrid'in ise davasında ileri sürdüğü belirli mali zararı kanıtlayan teknik deliller sunmadığını değerlendirerek, hakların kötüye kullanımı davasını reddetti.

Bu karar, kulübün aynı dosyada açtığı ceza davasının reddedilmesinin ardından hukuk yargısına başvurmasının ardından geldi. La Liga, asliye mahkemesinin verdiği kararın nihai olmadığını ve tebliğ tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde temyize götürülebileceğini teyit etti.