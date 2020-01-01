İspanya'da ligler başlarsa maçlar seyircisiz oynanacak
Yorum()
Getty Images
Avrupa’da koronavirüs salgının en şiddetli yaşandığı ülkelerden olan İspanya’da La Liga yönetimi, İspanya Futbol Federasyonu ve UEFA yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
Salgının kabul edilebilir bir derecede kontrol altına alınması halinde liglerin başlatılması düşünülüyor. Ancak bu senaryoda da maçlar seyircisiz oynatılacak.
UEFA’da da en iyi ihtimalle uluslararası müsabakaların haziran ayında oynanabileceği şeklinde bir iyimserlik mevcut.
İspanyol gazetesi Diario AS ise ülkede en erken sonbahara kadar maçlara seyirci alınmayacağını öne sürdü.
Futbol askıya alınmadan önce bir çok Avrupa kupası maçı kapalı kapılar ardında oynanmıştı.