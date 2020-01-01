İspanya'da ligler başlarsa maçlar seyircisiz oynanacak

İspanya’da salgının kontrol altına alınıp liglere devam edilmesi halinde dahi maçlara seyirci alınması planlanmıyor.

Avrupa’da koronavirüs salgının en şiddetli yaşandığı ülkelerden olan İspanya’da yönetimi, İspanya Futbol Federasyonu ve UEFA yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Salgının kabul edilebilir bir derecede kontrol altına alınması halinde liglerin başlatılması düşünülüyor. Ancak bu senaryoda da maçlar seyircisiz oynatılacak.

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UEFA’da da en iyi ihtimalle uluslararası müsabakaların haziran ayında oynanabileceği şeklinde bir iyimserlik mevcut.

Daha fazla takım

İspanyol gazetesi Diario AS ise ülkede en erken sonbahara kadar maçlara seyirci alınmayacağını öne sürdü.

Futbol askıya alınmadan önce bir çok Avrupa kupası maçı kapalı kapılar ardında oynanmıştı.