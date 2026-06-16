İspanya'yı sevindiren bir Suudi hediyesi

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile berabere kalması, İspanyol taraftarların beklediği sonuç değildi; ancak "La Roja", maçın bitmesinden birkaç saat sonra sevindirici bir haber aldı.

İspanya milli takımı, grup maçlarının ilk turunda Cape Verde ile golsüz berabere kalarak, rakiplerinin erken liderliğe yükselmesinin önünü açtı.

Ancak Suudi Arabistan milli takımı, grubun diğer maçında Uruguay'ı 1-1 berabere tutarak İspanya'ya büyük bir iyilik yaptı ve en önemli rakiplerinden birinin turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapmasını engelledi.

Katalan "Sport" gazetesi, Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maçın sonucunu İspanya için bir "hediye" olarak nitelendirdi, özellikle de grubun tüm büyük takımlarının ilk turun ardından puan bakımından eşit duruma gelmesi nedeniyle.

Suudi Arabistan, ilk yarı bitmeden Al-Omari'nin golüyle öne geçerek Uruguay'ı baskı altına aldı, ancak Maxi Araujo maçın son dakikalarında beraberliği sağladı.

Gazete, Uruguay'ın İspanya gibi açılış maçında beklenen performansı gösteremediğini ve bunun da grubun tüm olasılıkları açık tuttuğunu belirtti.

Uruguay'ın puan kaybı sayesinde, İspanya milli takımı, Yeşil Burun Adaları karşısında mütevazı bir başlangıç yapmasına rağmen, grup aşamasını lider olarak tamamlama şansını korudu ve "La Roja"nın kaderi önümüzdeki iki maçta kendi eline geçti.

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