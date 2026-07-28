İspanyol futbolu bu Salı sabahına, eski futbolcu Borja Ferrer'in 44 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle uyandı. Uzun süredir mücadele ettiği hastalık, hayatını çok erken bir yaşta sonlandırırken, İspanyol futbol camiası profesyonel kariyerinde iz bırakan evlatlarından birini kaybetmiş oldu.

Real Madrid kulübü, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 2002-2003 sezonunda Real Madrid Castilla takımının bir parçası olan Ferrer'in vefatı nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi ve merhum oyuncunun beyaz takımdaki döneminde sergilediği profesyonelliğe dikkat çekti.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid Futbol Kulübü, başkanı ve yönetim kurulu, 2002-2003 sezonunda Real Madrid Castilla oyuncusu olan Borja Ferrer'in vefatı nedeniyle derin üzüntülerini dile getirir."

Açıklamada şu sözler eklendi: "Real Madrid kulübü, ailesinin tüm fertlerine, takım arkadaşlarına ve sevenlerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar. Borja Ferrer 44 yaşında hayatını kaybetti."

Ferrer, İspanya'nın alt liglerinde mütevazı bir futbol kariyeri geçirmiş, uzun yıllar boyunca peşini bırakmayan sağlık sorunları nedeniyle futbolu erken bir dönemde bırakmadan önce aralarında Jerez kulübünün de bulunduğu birçok takımda forma giymişti.

Bir dizi İspanyol kulübü ve eski futbolcu, vefat haberine tepki göstererek Ferrer'in bu kadar erken bir yaşta aramızdan ayrılmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.