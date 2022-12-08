İspanya'yı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon yapması beklenen Luis Enrique kovuldu!

İspanyol hocanın görev süresi, Katar'daki başarısız periyodun ardından bitti.

NE OLDU? Luis Enrique, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak hayal kırıklığı yaratan bir 2022 Dünya Kupası turnuvası geçirdi ve takımdaki görevi son buldu.

İspanya, Kosta Rika'yı 7-0'lık etkileyici bir galibiyetle başladı, ancak son 16 turunda Fas'a penaltılarla elendi.

Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Luis Enrique'nin teknik direktörlükten kovulduğunu açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: "RFEF, Luis Enrique'ye ve son yıllarda milli takımın başındaki tüm koçluk ekibine teşekkür ediyor.

"RFEF spor yönetimi, İspanya Futbol Takımı'nın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yaptığı çalışmalarla yeni bir projeye başlaması gerektiğinin belirlendiği raporunu başkana iletmiştir.

"Luis Enrique ve işbirlikçileri... Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör José Francisco Molina, kararı teknik direktöre ilettiler."

DAHA FAZLASI: RFEF ayrıca Luis Enrique'nin yerine U21 Başantrenörü Luis de la Fuente'nin pazartesi günü takımın yeni patronu olarak yeni rolüyle resmen takdim edileceğini duyurdu.

Ayrıca şu açıklama paylaşıldı: ''RFEF, Luis de la Fuente'yi yeni teknik direktör olarak seçti. Spor direktörü José Francisco Molina, Başkan Luis Rubiales'e, Dünya Şampiyonası'ndan sonra başlayacak olan yeni aşamaya liderlik etmesi için U-21'in koçu olan Fuente'yi tercih etti.

"Luis de la Fuente'nin atanması, yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra 12 Aralık Pazartesi günü saat 12:30'da takdim edilecek."

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

BÜYÜK RESİM: Luis Enrique'nin sözleşmesi yıl sonunda sona erecekti ve Katar'daki başarısız dönemin ardından görev süresinin uzatılmamasına karar verildi.

İspanya'nın turnuvada başarılı olması hatta şampiyon olması bekleniyordu, ancak E Grubu'nda Japonya'nın ardından ikinci olarak eleme turuna yükseldi ve ardından Fas tarafı tarafından kupanın dışına itildi.

BİLİYOR MUSUN? İspanya, Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynadığı son dört maçın üçünde elendi ve son iki turnuvanın her birinde bu aşamada penaltılarla kaybetti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADAKİ NE? İspanya'nın bir sonraki maçı, yeni hocası De la Fuente yönetiminde EURO 2024 elemelerinde mart ayında oynayacakları Norveç'e karşı olacak.