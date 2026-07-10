İspanya yarı finalde: Korkutucu bir rekor… ve Fransa için bir kompleks

İspanya milli takımı, Cuma akşamı çeyrek final maçında Belçika’yı 2-1 mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı.

Tarihsel istatistikler “La Roja”nın lehine işliyor; zira İspanya Milli Takımı, tarihindeki resmi turnuvalarda yarı finalde oynadığı 12 maçtan sadece ikisini kaybetti.

Bu iki mağlubiyet, 2009 Konfederasyonlar Kupası’nda ABD’ye karşı ve ardından 2020 Avrupa Şampiyonası’nda (2021’de düzenlendi) İtalya’ya karşı alınmıştı.

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Buna karşılık, Fransa milli takımı, resmi turnuvaların son iki yarı final maçında yaşadığı kötü anıları da beraberinde getiriyor.

Les Bleus, Euro 2024 yarı finalinde İspanya'ya 2-1 yenilmiş, ardından 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde yine aynı rakibe 5-4 mağlup olmuştu.

Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Fransa milli takımı İspanya'ya karşı aldığı bu iki yenilgiden önce, resmi turnuvaların bu aşamasında 9 maç üst üste galip gelmişti.



