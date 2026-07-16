İspanya, Yamal’a karşı temkin seviyesini yükseltti… ve Boro’nun finaldeki durumu netleşti

2026 Dünya Kupası finali yaklaşırken, önümüzdeki Pazar günü Arjantin milli takımıyla oynanacak maç öncesinde, La Roja’nın iki yıldızı hakkındaki belirsizlikler nedeniyle İspanya milli takımı üzerindeki baskı artıyor.

İspanya milli takımının sağlık ekibi, yarı finalde Fransa'yı eledikten sonra Lamine Yamal ve Pedro Porro'ya büyük önem verdi.

"Sport" gazetesine göre, "İspanya milli takımının teknik ve sağlık ekipleri, turnuva boyunca büyük fiziksel efor harcayan Lamine Yamal konusunda 2026 Dünya Kupası finali öncesinde temkinli bir yaklaşım benimsemeyi tercih ederken, oyuncunun Arjantin ile oynanacak maç için hazır olduğunu vurguladılar."

Barcelona’nın kanat oyuncusu, Perşembe günü New York’taki Red Bull antrenman merkezinde, Pedro Porro ile birlikte takımdan ayrı olarak antrenmana katıldı.

Yamal, bir sakatlıktan kurtulduktan sonra Dünya Kupası’na katılmasına rağmen olağanüstü bir turnuva geçiriyor; İspanya’nın tüm maçlarında forma giydi ve milli takımına yardımcı olmak için büyük çaba sarf etti.

Yorgunluğun artmasıyla birlikte İspanya Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibi, oyuncuya son derece dikkatli davranıyor ve onu herhangi bir riske maruz bırakmaktan kaçınıyor.

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Yamal, antrenmanın başında takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı, ancak top hakimiyeti antrenmanı “rondo” sırasında sahadan ayrıldı ve özel bir mat üzerinde çalışmaya yöneldi. Burada esneme egzersizleri ve bireysel bir programa tabi tutuldu ve tüm dikkatini Pazar günü New Jersey’de oynanacak finale verdi.

Raporda, oyuncunun İspanya'nın ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflediği Arjantin ile oynanacak final maçına tamamen hazır olacağı vurgulandı ve Yamal'ın Dünya Kupası'nı kazanma konusunda büyük bir heyecan ve güçlü bir istek duyduğu belirtildi.

Pedro Porro’nun durumu da endişe verici görünmüyor; oyuncu arka uyluk kaslarında yorgunluk yaşıyor ancak finalde forma giyebilecek.

Raporda, Fransa ile oynanan yarı final maçında en iyi oyuncu seçilen Boro için de aynı tedbirlerin alındığına dikkat çekildi; teknik ekip, performans açısından olağanüstü bir dönem geçiren bu oyuncuyu riske atmamayı tercih ediyor.

Teknik direktör Luis de la Fuente, antrenmanda diğer 24 oyuncuya odaklanmadan önce Yamal ve Pedro Boro ile sakin bir şekilde konuştu.

Antrenman seansında kondisyon kazanmaya yönelik özel bir program uygulandı; Fransa maçında forma giymeyen oyuncular daha yoğun antrenmanlar yaparken, ilk 11'de yer alan oyuncular hafif egzersizlerle yetindi.

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