İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maçın kadrosu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası'nın ilk turunda önümüzdeki Pazartesi günü saat 16.00'da (GMT) oynanacak İspanya-Yeşil Burun Adaları maçını yönetmesi için Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'i seçti. Bu maç, İspanya milli takımının teknik direktörü Luis de la Fuente yönetimindeki ilk Dünya Kupası maçı olacak.

İspanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesine göre, 39 yaşındaki Mukhadme, 2017 yılında Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda Suudi Arabistan'ın Al Hilal ile Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımları arasında oynanan ilk Asya Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Ürdünlü hakem, maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sorumlusu Alexander Guzman'ın yardımını alacak. Bu adım, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun Arap hakem kadrosuna duyduğu güveni yansıtıyor.

Mekhadme, Asya Kupası, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda maçlar yönetmiş olduğu zengin bir kariyerin ardından, ilk kez Dünya Kupası'nda görev alacak.