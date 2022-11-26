İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique: "Ferran Torres bebek kutlaması yaparsa, onu oyundan alırım ve asla futbol sahasına adım atamaz"

İspanyol menajer, yıldız golcüsüne net bir mesaj göndermeyi ihmal etmiyor.

NE OLDU? Luis Enrique, golcüsü Ferran Torres'in gol attıktan sonra sevinç olarak parmak emme, bebek kutlaması yapmaya karar verip vermediği sorulduğunda oyuncusuna uyarıda bulundu.

Torres'in bu sevinci yapması halinde başına büyük işler gelebilir, çünkü bir daha sahaya çıkmama ihtimali var...

İspanyol hoca, "Ferran Torres gol atar ve parmağını ağzına götürüp bebek gibi emerek kutlama yaparsa, onu anında oyundan alırım ve bir daha asla futbol sahasına adım atamaz” dedi.

Enrique, bu sözleri söylerken oyuncusuna takıldığı belliydi ve şaka yollu bir şekilde golcüsüne göndermede bulundu, çünkü bunun bariz bir sebebi var.

La pregunta del millón. 😂😂😂



Si Ferran Torres al marcar un gol hace el gesto del chupete Luis Enrique ya sabe lo que tiene que hacer. pic.twitter.com/eW4zaT7voW — Relevo (@relevo) November 25, 2022

BÜYÜK RESİM: Ferran Torres, Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez ile ilişki içinde bulunuyor.

Luis Enrique görünüşe göre henüz dede olmaya hazır olmasa da çift, birbirlerine aşık olmuş gibi görünüyor.

Çünkü Torres, İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında Kosta Rika'yı 7-0 yendiği mücadelede iki gol attı ve gollerini kız arkadaşına adadı.

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Açılış maçında Japonya'ya kaybeden Almanlarla, 27 Kasım'da kozlarını paylaşacaklar.