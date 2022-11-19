İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile Arjantin'i destekliyor

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, 2022 Dünya Kupası'nda kendi takımı zafere ulaşamazsa Lionel Messi ile Arjantin'in kazanmasını istiyor.

Arjantin, 2014 Dünya Kupası finalinde kaybetti

Messi muhtemelen son turnuvasına çıkıyor

Daha önce hiç Dünya Kupası kazanmadı

NE OLDU? 52 yaşındaki teknik direktör, İspanya'nın hedefe ulaşamaması durumunda Lionel Messi'nin Katar'da kupa kaldırmasını istediğini itiraf etti. İspanya, 2010'da Dünya Kupası'nın sahibi olurken Arjantin, 1986'dan beri kazanamıyor.

NE SÖYLENDİ? Twitch'de konuşan Luis Enrique şunları söyledi: "İspanya, Dünya Kupası'nı kazanamıyorsa Messi yüzünden Arjantin'in kazanmasını isterim. Messi'nin Dünya Kupası kazanmadan emekli olması haksızlık olur."

BÜYÜK RESİM: 35 yaşında olan PSG yıldızı, muhtemelen son Dünya Kupası'na çıkıyor ve Arjantin'e bu kupayı kazandırmak istiyor. Enrique, Barcelona'da Messi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu yüzden onu desteklemesi şaşırtıcı değil.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

LUIS ENRIQUE VE MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? İspanya, E Grubu'nun ilk maçında Kosta Rika ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki Arjantin ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Suudi Arabistan ile oynayacak.