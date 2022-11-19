İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile Arjantin'i destekliyor
- Arjantin, 2014 Dünya Kupası finalinde kaybetti
- Messi muhtemelen son turnuvasına çıkıyor
- Daha önce hiç Dünya Kupası kazanmadı
NE OLDU? 52 yaşındaki teknik direktör, İspanya'nın hedefe ulaşamaması durumunda Lionel Messi'nin Katar'da kupa kaldırmasını istediğini itiraf etti. İspanya, 2010'da Dünya Kupası'nın sahibi olurken Arjantin, 1986'dan beri kazanamıyor.
NE SÖYLENDİ? Twitch'de konuşan Luis Enrique şunları söyledi: "İspanya, Dünya Kupası'nı kazanamıyorsa Messi yüzünden Arjantin'in kazanmasını isterim. Messi'nin Dünya Kupası kazanmadan emekli olması haksızlık olur."
BÜYÜK RESİM: 35 yaşında olan PSG yıldızı, muhtemelen son Dünya Kupası'na çıkıyor ve Arjantin'e bu kupayı kazandırmak istiyor. Enrique, Barcelona'da Messi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bu yüzden onu desteklemesi şaşırtıcı değil.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
LUIS ENRIQUE VE MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? İspanya, E Grubu'nun ilk maçında Kosta Rika ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki Arjantin ise Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Suudi Arabistan ile oynayacak.
Editörün Seçtikleri
- Eden Hazard'a Belçika Futbol Federasyonu'nun paylaştığı fotoğrafın ardından tepki yağdı
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey
- Firmino, De Gea, Thiago, Ramos ve 2022 Dünya Kupası için milli kadroda yer almayan diğer yıldızlar