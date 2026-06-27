İspanya Teknik Direktörü: Brezilya'yı yendik ve durmayacağız!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında takımının Uruguay’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının performansından memnun olduğunu ve takımın önümüzdeki eleme turlarında da aynı performansı sürdüreceğine olan güvenini vurguladı.

De la Fuente, basın toplantısına Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunarak başladı; ardından kolon kanseri teşhisi konduğu açıklanan eski Sevilla teknik direktörü Joaquín Caparrós’a da başsağlığı diledi. Ardından maça ve takımının performansına değindi.

Uruguay maçıyla ilgili olarak De la Fuente şunları söyledi: “Hâlâ Marcelo Bielsa’ya hayranım. Maçları oynayanlar oyuncular. Çok heyecanlı, fiziksel güçle dolu bir maçtı. Normal maçlar oynayabilmeyi umuyorum ve artık hakemler hakkında konuşmak istemiyorum.”

Ve ekledi: “Bu tür maçları oynamamız gerekiyor; çünkü ileride benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Büyük bir soğukkanlılık gösterdik ve hiçbir provokasyona kapılmadık.”

İspanyol teknik direktör, oyuncularının performansını överek şunları söyledi: “Bu takımın performansı övgüye değer. Bu tür maçlara alışkın değiliz, ancak bununla iyi başa çıktık. Bu takım son derece uyumlu, çok az gol yiyor ve çok gol atabiliyor. Her gün beni şaşırtıyorlar.”

Taktik planıyla ilgili olarak De la Fuente şunları açıkladı: “Fikrimizi değiştirmeyeceğiz. Kanatlarda eksikliğimiz olduğu için bazı oyuncuları bu pozisyona kaydırabiliriz.” Ayrıca, “Takımımız farklı pozisyonlara uyum sağlayabilen harika yedeklere sahip ve rakipleri analiz ederek düşünülmüş değişiklikler yapıyoruz” diye ekledi.

Oyuncuların fiziksel durumuna gelince, teknik direktör Nico Williams’ın sakatlığını açıklayarak şunları söyledi: “Hafif bir rahatsızlık hissediyor; bu yorgunluktan ya da aşırı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Ancak asıl üzücü olan, Dünya Kupası’nda forma giyemeyebilecek olan Yeremi Pino için duyduğumuz derin üzüntüdür.”

Takımın bu Dünya Kupası’ndaki performansı ile önceki Avrupa Şampiyonası’ndaki performansı arasındaki karşılaştırma sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Bu takıma tam anlamıyla güveniyorum. Dünya Kupası’nın gereklilikleri Avrupa Şampiyonası’ndan farklıdır, ancak Brezilya’yı 34 maçlık yenilmezlik serisiyle geride bıraktık ve bu, doğru yolda ilerlediğimizin kanıtıdır.”

De la Fuente, konuşmasının sonunda İspanya milli takımının hedeflerini vurgulayarak şunları söyledi: “Ben çok hırslıyım, oyuncular da öyle. İyi bir performans sergiliyoruz ve gelişmeye devam edebiliriz. Hedeflediğimiz noktadayız ve en üst seviyelere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”