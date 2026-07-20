İspanya oyuncuları Javi ile alay ediyor: “Seni yere serdiler, aptal!”

İspanya milli takım oyuncuları, Dünya Kupası şampiyonluk kutlamaları sırasında Arjantinli oyuncu Leandro Paredes ile yaşadığı çatışmanın ardından takım arkadaşları Javi’yle şakalaştılar ve kahkahalar arasında, Eric García’yı korurken sahada yere yığılmış olarak kaldığını hatırlattılar.

"AS" gazetesi, maçın bitiş düdüğünün ardından, Paredes ile Garcia arasında bir tartışma çıkması ve Javi'nin takım arkadaşını korumak için araya girmesiyle, karşılaşmanın en tartışmalı anlarından birinin yaşandığını aktardı.

Çatışma sırasında Barcelona oyuncusu, Arjantinli oyuncunun itmesiyle yere düştü ve bu görüntü kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak İspanya milli takım kampında herhangi bir gerginlik yaşanmamasına rağmen, bu olay soyunma odasındaki kutlamalar sırasında oyuncular arasında alay ve şaka konusu oldu.

Javi'nin Instagram hesabından canlı olarak yayınladığı bir videoda, İspanya milli takımından birkaç oyuncunun olan bitenle ilgili onunla şakalaştığı görüldü; bazılarının "Kapa çeneni aptal, seni yere düşürdüler ve yediler" dediği duyuldu.

Bu sözler, maçın sonunda Paredes ile yaşadığı çarpışmaya alaycı bir gönderme niteliğindeydi.

Bu durum, İspanya Milli Takımı’nda şu anda hüküm süren harika atmosferi yansıtıyor. Oyuncular, final maçının ardından büyük tartışmalara yol açan olayı neşeli bir ruhla karşıladılar ve onu eğlenceli bir an haline getirdiler.