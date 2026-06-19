İspanya Milli Takımı’nın yıldızlarından biri, önümüzdeki Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turu kapsamında Suudi Arabistan ile oynanacak maç öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İlk turda Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1 berabere kalmış, İspanya ise Yeşil Burun Adaları'nı mağlup edememiş ve maç 0-0 sona ermişti. Böylece 8. gruptaki her iki takım da birer puan topladı.

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Maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Barcelona ve İspanya orta saha oyuncusu Dani Olmo, “Karşımızda büyük bir savunma bloğu kuracak bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz, ancak bu durumu en iyi şekilde ele alacağız ve hedefimiz galibiyet” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Suudi Arabistan karşısında topa çok fazla dokunmamıza gerek yok. Gol atıp galibiyet elde etmek için en iyisi iki ya da üç kez iyi paslaşmak. Hedefimiz, skoru garantilemek için birden fazla gol atmak."

Son olarak şunları söyledi: “Dünya Kupası’na tek bir hedefle geldik: galip gelmek ve mümkün olan en uzağa ulaşana kadar çalışmaya devam etmek.”



