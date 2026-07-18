İspanya'nın yıldızı: Messi'nin karşısında hayalimi gerçekleştireceğim... Ve Álvarez acımasız

İspanyol Pau Kubarsi (19 yaşında), yarın Pazar günü, İtalyan Giuseppe Bergomi’den sonra Dünya Kupası finalinde forma giyen tarihin en genç ikinci savunma oyuncusu olacak.

Kobarsi, 32 yaşındaki Athletic Bilbao savunmacısı Émerick Laporte ile birlikte olağanüstü bir savunma ikilisi oluşturdu ve ikisi birlikte aşılması zor bir savunma duvarı haline geldi.

Mundo Deportivo gazetesi, TV3 kanalına verdiği röportajda Kubarsi’nin, adı Barcelona’ya transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle anılan Laporte’u övdüğü sözlerini yayınladı.

Kubarsi, “Dünya Kupası, ilk 11’de birlikte yer aldığımız ilk büyük turnuva. Onun yanında kendimi çok rahat hissettim ve ikimizin de çok rahat hissettiğini düşünüyorum” dedi.

Kubarsi sözlerine şöyle devam etti: “Bana gerçekten de Laporte’un İñigo Martínez’e benzediğini söylediler. İkisi de Bask Bölgesi’nden, savunmanın solunda oynuyorlar, benzer özelliklere ve güçlü bir karaktere sahipler. Burada İñigo ile birlikte oynadım, bu yüzden Laporte ile de birlikte oynayabileceğimi hayal edebiliyorum.”

Julian Alvarez ile yapılacak karşılaşma hakkında ise, “O çok yetenekli bir oyuncu, boşluklarda hareket edebiliyor, topu almak için geriye çekilebiliyor ve muhteşem şutlara sahip. Her an sana zarar verebileceği için ona karşı her zaman uyanık ve yakın olmalısın” dedi.

Lionel Messi ile karşılaşmaya gelince, Kubarsi Arjantinli yıldızdan büyük hayranlık duyduğunu belirterek, “Neymar ve Piqué’nin isimlerinin yazılı olduğu formalarım vardı, ama Messi her zaman oradaydı ve en önemli ilham kaynaklarımdan biriydi” dedi.

Ayrıca, “Ben ve tüm Barcelona taraftarları, Lionel Messi’ye karşı çok özel duygular besliyoruz. Bu yaşımda onunla aynı sahada oynayabilmek, benim için gerçekleşen bir rüya” diye ekledi.