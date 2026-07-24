Tottenham'ın yıldızı İspanyol Pedro Porro, memleketi Don Benito'da kendisi için düzenlenen duygusal bir onur töreni sırasında geleceğine dair konuştu; ayrıca Dünya Kupası finali etrafında ortaya çıkan tartışmayı önemsemedi.

Tottenham'ın sağ beki, Arjantin'i uzatmaların ardından tek golle mağlup ederek Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya Milli Takımı'nın temel oyuncuları arasında yer almıştı.

"Sport" gazetesi, Porro'nun açıklamalarını yayımladı. Porro, Dünya Kupası şampiyonluğunun rekabetçi hırsını doyurmadığını söyledi.

Şunları ekledi: "Başarmam gereken daha çok şey var. Büyük bir hırsa sahip bir oyuncuyum ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyorum. Beni tanıyan herkes daha fazlasını hedeflediğimi bilir."

Pedro Porro ayrıca kendisine gösterilen sıcak karşılamadan çok etkilendiğinden bahsetti ve bu başarıyı, başından beri yanında olan herkese ithaf etmek istedi.

Porro, bir gün böyle bir onurlandırmaya kavuşacağını hiç hayal etmediğini kabul ederek, özellikle futbol kariyerini sürdürmek için evinden ayrılmak zorunda kaldığından bu yana zirveye ulaşmanın "pek çok fedakârlık" gerektirdiğini vurguladı.

Geleceğine gelince Porro, sözleşme ile bağlı olduğu kulüp Tottenham'da kalacağını doğruladı ve orada "çok mutlu" hissettiğine dikkat çekti.

Bir gün yeniden İspanya'da oynama ihtimaline kapıyı kapatmasa da, tüm dikkatini şu an İngiltere'deki serüvenine verdiğini vurguladı.

İspanyol bek, dedesi Antonio Sauceda'nın sahip olduğu büyük popülerlik hakkında hazır bulunanlara şaka yaparak da etkinliğe neşeli bir hava kattı ve karşılama töreninin "onun için" olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Porro, Arjantin'den gelen eleştirileri ve Dünya Kupası finalinin tekrarlanması yönündeki talepleri önemsemedi. Bu konuya dair hiçbir şeyden haberdar olmadığını, bunların "sadece dışarıdan söylenen şeyler" olduğunu ve kendisini kişisel olarak ilgilendirmediğini vurguladı.