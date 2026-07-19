İspanya'nın yıldızı, Dünya Kupası finali biletleri hakkında: "Utanç verici"

İspanya milli takımının forveti Borja Iglesias, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, Arjantin ile oynanacak beklenen maçın bilet fiyatlarındaki rekor artışa sert tepki göstererek tartışma yarattı.

İspanya ve Arjantin milli takımları, bu akşam Pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finali için hazırlanıyor.

AS gazetesine göre, Iglesias Instagram hesabındaki bir hikayede maç biletlerinin piyasa fiyatlarını gösteren bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafa “Utanç verici” şeklinde kısa bir yorum ekledi.

İspanya'nın forvet oyuncusunun bu mesajı, final maçının bilet fiyatlarına yönelik geniş çaplı eleştirilerin ortasında geldi. FIFA'nın resmi web sitesi üzerinden satışa sunulan tüm biletler tükenirken, yeniden satış platformlarında bulunan bilet fiyatları ise daha önce görülmemiş seviyelere sıçradı.

ABD’nin en büyük bilet satış platformlarından biri olan StubHub’a göre, “MetLife” Stadyumu’nda kale arkasındaki üst tribünlerde bulunan en ucuz biletin fiyatı 7.125 avroya ulaşırken, saha kenarına yakın bazı koltukların fiyatı ise 83.639 avroya çıktı.

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Forbes dergisinin aktardığı TickPick verilerine göre, final maçının ortalama bilet fiyatı yaklaşık 9.900 avro olarak belirlendi. Bu rakam, 2026 Dünya Kupası finalini tarihin en pahalı finali haline getirerek, Amerikan Super Bowl maçının (8.225 avro) ve Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) finallerinin (5.513 avro) bilet fiyatlarının ortalamasını da geride bırakarak tarihin en pahalı Dünya Kupası finali oldu.

Yüksek fiyatlar, yetkililer ve taraftarlar tarafından eleştirilere yol açtı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano, fiyatlandırma politikasını “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce maçı izlemek istediğini ancak bir bilet için “bu kadar para ödemeyeceğini” söylemişti.

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